Προχωράει με ταχύ ρυθμό η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Η πρόοδος του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, καθώς και τα απαιτούμενα έργα ενίσχυσης του συστήματος υψηλής τάσης στο νησί εξετάστηκαν χθες στο Ηράκλειο, στη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, παρουσίασαν τη νέα γραμμή μεταφοράς 150 KV Χανιά - Δαμάστα, η έγκαιρη ολοκλήρωση της οποίας θα συμβάλει ώστε η μεγάλη διασύνδεση Κρήτης - Αττικής να μπει σε πλήρη λειτουργία το 2025.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν η Μαρία Κοζυράκη, γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Καλογερής και Νίκος Ξυλούρης, καθώς και οι δήμαρχοι: Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, Αποκόρωνα Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, Μυλοποτάμου Γεώργιος Κλάδος και Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, από την επικράτεια των οποίων διέρχεται η νέα γραμμή.

Κατά την τοποθέτηση του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης τόνισε ότι η γραμμή Χανιά - Δαμάστα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τμήμα του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα. Υπογράμμισε δε τη νευραλγική σημασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης της νέας γραμμής για τη διασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού και την αποφυγή blackout. Η ευστάθεια αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια εκτοξεύεται, καθώς και σε συνθήκες ακραίων κλιματικών φαινομένων, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά.

Αναφορικά με τις επιφυλάξεις που έχουν εκφράσει οι δημοτικές αρχές για το έργο της γραμμής Χανιά - Δαμάστα, τα στελέχη του Διαχειριστή εξήγησαν με λεπτομέρεια γιατί προτάσσεται η εναέρια όδευση της γραμμής έναντι της υπογειοποίησης, η οποία άλλωστε έχει ήδη γίνει σε 35 χλμ. γραμμών στην Κρήτη για την εξυπηρέτηση της μικρής διασύνδεσης με την Πελοπόννησο το διάστημα 2019-2020, καθώς και γιατί η μόνη επιπλέον υπογειοποίηση που είναι τεχνικά εφικτή για τη γραμμή Χανιά - Δαμάστα φτάνει τα 5 χλμ.

H πλήρης υπογειοποίηση όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού, αλλά καθυστερεί σημαντικά το έργο της διασύνδεσης στο σύνολό του, καθώς θα απαιτήσει νέα τεχνική μελέτη. Επιπρόσθετα, θα αυξήσει σε δυσθεώρητα μεγέθη το κόστος υλοποίησης του έργου, που θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες καταναλωτές.

Τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ παρέθεσαν όλα τα κριτήρια που έλαβε υπόψη ο Διαχειριστής στη φάση του σχεδιασμού του έργου (όρια οικισμών, περιοχές natura, αρχαιολογικοί χώροι, κοκ) καθώς και τις - τεχνικά εφικτές - αλλαγές που υλοποίησε στην όδευση κατ' απαίτηση των αρμόδιων φορέων, με γνώμονα να μην τίθεται σε κίνδυνο η ταχεία και πλέον οικονομική υλοποίηση του έργου.

Από εδώ και στο εξής, οι αλλαγές που μπορεί να γίνουν στη χάραξη του έργου έχουν μόνο σημειακό χαρακτήρα καθώς μεγαλύτερες τροποποιήσεις θα οδηγήσουν σε σοβαρές καθυστερήσεις, με σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια του νησιού.

Εν κατακλείδι, η νέα γραμμή Χανιά - Δαμάστα ισχυροποιεί την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Δυτικής Κρήτης και του υπόλοιπου νησιού, διασφαλίζοντας την ηλεκτρική του τροφοδότηση, ακόμη και σε περίπτωση βλάβης της μικρής διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου. Επιπλέον, βγάζει από το νησί τις ρυπογόνες μονάδες και διασφαλίζει χαμηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ και οι αυτοδιοικητικοί φορείς του νησιού βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία για την προώθηση του σημαντικού αυτού έργου, που πρώτα και κύρια θα διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

