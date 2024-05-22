Πάτρα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Τσαπαλέικα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τσαπαλέικα, της Πάτρας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, καθώς και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τσαπαλαίικα, #Πάτρα.

🚒🚒Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα, ενώ επιχείρησαν και 2 Α/Φ.

💠Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.