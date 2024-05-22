Λογαριασμός
Πάτρα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Τσαπαλέικα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τσαπαλέικα, της Πάτρας

Πάτρα πυρκαγιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τσαπαλέικα, της Πάτρας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, καθώς και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

