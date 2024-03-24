Γεγονότα



1821: Οι Ντρέδες -οι Αρβανίτες της Άνω Μεσσηνίας- ξεσηκώνονται κατά των Τούρκων, με αρχηγό τον Γιαννάκη Μέλλιο.

1882: Ο γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ ανακαλύπτει το βάκιλο της φυματίωσης. Για τη σημαντική αυτή ιατρική ανακάλυψη, που έσωσε και σώζει μυριάδες ζωές, η 24η Μαρτίου χαρακτηρίζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.

1971: Ο Παναθηναϊκός εξέρχεται ισόπαλος της Έβερτον με 0-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του Λίβερπουλ, προκρίνεται στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (νυν Τσάμπιονς Λιγκ). Η ενδεκάδα του θριάμβου: Οικονομόπουλος, Τομαράς, Αθανασόπουλος, Καψής, Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Φυλακούρης, Δομάζος, Γραμμός, Αντωνιάδης.

1973: Το άλμπουμ των Pink Floyd «The Dark Side Of The Moon» κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία.

1999: Το ΝΑΤΟ εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, επειδή η τελευταία αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου. Οι αεροπορικές επιδρομές θα διαρκέσουν τρεις μήνες, έως ότου οι δυνάμεις της Γιουγκοσλαβίας αποσυρθούν από την περιοχή. Είναι η πρώτη επίθεση στην ιστορία της Συμμαχίας κατά κυρίαρχου κράτους.

2015: Ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή, επιβάλλει το Ειδικό Δικαστήριο στον πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον οποίο κρίνει ένοχο για το αδίκημα της νόθευσης δημοσίου εγγράφου σχετικά με την υπόθεση της «Λίστας Λαγκάρντ». Το δικαστήριο μετέτρεψε το αδίκημά του από κακούργημα σε πλημμέλημα, ενώ ο πρώην υπουργός αθωώθηκε για το αδίκημα της απόπειρας απιστίας.



Γεννήσεις



1874: Σίντνεϊ Ράιλι, ρωσοεβραίος τυχοδιώκτης και κατάσκοπος, το πρότυπο του Ίαν Φλέμινγκ για τον Τζέιμς Μποντ. (Θαν. 6/11/1925)

1930:Στιβ ΜακΚουίν, αμερικανός ηθοποιός. («Ο Πεταλούδας») (Θαν. 7/11/1980)

1961: Γιάνης Βαρουφάκης, έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.

Θάνατοι



1893: Θεόδωρος Αρεταίος, έλληνας ιατρός, καθηγητής της Χειρουργικής (1864-1893), Πρύτανης (1879-1880) και μέγας ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). (Γεν. 2/8/1829)

1905:Ιούλιος Βερν, γάλλος συγγραφέας μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας. («Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», «20.000 λεύγες υπό τη θάλασσα») (Γεν. 8/2/1828)

1934: Θεόφιλος, έλληνας λαϊκός ζωγράφος. (Γεν. ?)

