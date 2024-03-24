Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 10:00 το πρωί σήμερα Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της μαθητικής παρέλασης για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Συγκεκριμένα η τροχαία έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των παρελάσεων για την 25η Μαρτίου.

Αναλυτικά τι έχει ανακοινωθεί από την τροχαία για κλειστούς δρόμους

Για την Κυριακή 24/3 (μαθητική παρέλαση) έχει ανακοινωθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων, καθώς και απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης, από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων στους ακόλουθους δρόμους:

-Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Συντάγματος.

-Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

-Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθανάσιου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Συντάγματος.

Επί της ουσίας, απαγορεύεται στους παραπάνω δρόμους η κυκλοφορία από τις 10:00 το πρωί έως το τέλος των εκδηλώσεων, και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων.

Επιπλέον από την Τροχαία επισημαίνεται ότι και την Δευτέρα 25 Μαρτίου, θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής όπου θα υπάρχουν αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλειστούς δρόμους.

Στη σχετική ανακοίνωση η Τροχαία αναφέρει:

«Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

Πηγή: skai.gr

