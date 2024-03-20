«Καλλιεργείται στην κοινή γνώμη η εντύπωση γενικευμένων και φοβερών αντιδράσεων στο ΕΣΥ για τα απογευματινά χειρουργεία, ωστόσο το ένα μετά το άλλο τα νοσοκομεία ξεκινούν απογευματινά χειρουργεία. Εμείς δεν υποχρεώνουμε κανέναν να κάνει απογευματινά χειρουργεία, εμείς έχουν αφήσει απλώς την ελευθερία της επιλογής» τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «κάποιοι γιατροί χειρουργούν, κάποιοι αναισθησιολόγοι και κάποιοι νοσηλευτές είναι στις χειρουργικές ομάδες. Οι αντιδράσεις δεν μπορεί να είναι τόσο γιγαντιαίες όσο προβάλλονται».

Ο υπουργός δήλωσε απολύτως βέβαιος ότι «μέσα σε λίγους μήνες το 95% των νοσοκομείων της χώρας θα κάνει απογευματινά χειρουργεία και σιγά-σιγά ο κόσμος θα πηγαίνει στην αρχή πιο δειλά σ' αυτά και προϊόντος του χρόνου θα πηγαίνει περισσότερο και θα μειώνεται η λίστα αναμονής».

Ο υπουργός δήλωσε ευχαριστημένος από τα στοιχεία του πρώτου δεκαημέρου της εφαρμογής του μέτρου, σημειώνοντας ότι περίμενε μικρότερη συμμετοχή στην αρχή και σημείωσε αναφερόμενος στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ότι «από τις 17 χειρουργικές κλινικές δήλωσαν την επιθυμία να διοργανώσουν απογευματινά χειρουργεία και οι 17. Πόσο γενικευμένη αντίδραση μπορεί να υπάρχει στο ΚΑΤ, όταν το 100% των κλινικών κάνει απογευματινά χειρουργεία;» και πρόσθεσε: Αυτοί που αντιδρούν ζητούν να απαγορεύσουμε τη δυνατότητα για απογευματινά χειρουργεία. Εγώ δεν υποχρεώνω να γίνονται απογευματινά χειρουργεία, λέω ότι δεν σας απαγορεύω. Άμα θέλετε κάντε τα. Εμείς δεν θα το απαγορεύσουμε, θα το επιτρέψουμε».

Αναφερόμενος στα δημόσια νοσοκομεία σε σχέση με τα ιδιωτικά ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «έχουν ένα εξαιρετικά εκπαιδευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς τα πολύ βαριά περιστατικά καταλήγουν πάντα στο ΕΣΥ ενώ και από πλευράς κόστους σε ό,τι αφορά τα απογευματινά χειρουργεία είναι εξαιρετικά χαμηλότερο από αυτό στον ιδιωτικό τομέα. Στην πραγματικότητα καθιστούμε προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να πάνε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο γιατί πρέπει να πληρώσουν τρεις και τέσσερις φορές περισσότερο».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που αυτήν την περίοδο υλοποιούνται όπως «τα απογευματινά χειρουργεία και η δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να μπορούν να έχουν ιδιωτικό έργο πέραν του ωραρίου τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ότι άλλο σκεφτούμε, γίνονται για να καταστήσουμε τις θέσεις των λειτουργών του ΕΣΥ περισσότερο ελκυστικές, άρα και να αυξήσουμε τις πιθανότητες περισσότεροι γιατροί να στελεχώσουν στο σύστημα υγείας» και πρόσθεσε: «Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες όπως πριν από 20 ή τριάντα χρόνια και πρέπει να κάνουμε το σύστημά μας περισσότερο ανταγωνιστικό».

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων ο υπουργός είδε από κοντά την πρόοδο των εργασιών τονίζοντας ότι «υλοποιήθηκε η δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να ανακαινιστεί με χρήματα του υπουργείου Υγείας. Μέσα σε έναν χρόνο από σήμερα, μετά την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα έχει εντελώς καινούργια χειρουργεία πολύ σύγχρονα».

Ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη τον διοικητή τη 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννη Καρβέλη και τη διοικήτρια του νοσοκομείου Ασπασία Ρηγοπούλου για την ταχύτητα με την οποία υλοποιήθηκε το έργο της εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφου καθώς το Καρμανδάνειο είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στον Δυτικό άξονα.

Ο υπουργός σημείωσε ότι μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει «το Καρμανδάνειο είναι ένα νοσοκομείο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα αντίστοιχα νοσηλευτικά ιδρύματα των Αθηνών».

Να σημειωθεί ότι στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου υπήρξε συγκέντρωση κατά της λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων. Ο κ. Γεωργιάδης συνομίλησε με τους συγκεντρωμένους.

Ο κ. Γεωργιάδης στη συνέχεια επισκέφθηκε το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπως και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

