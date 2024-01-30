Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας και Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις και ο παγετός.

Ταυτόχρονα, εκχιονιστικά μηχανήματα των περιφερειών και των δήμων επιχειρούν συνεχώς, ώστε να παραμένουν ανοικτοί οι δρόμοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα προβλήματα καταγράφονται στις εξής περιοχές, όπου είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Στην Αχαΐα

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πούντας (μέσω Μεγάλου Σπηλαίου)

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πατρών (μέσω Χαλανδρίτσας)

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου (μέσω Πτέρης)

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας (μέσω Λουσών)

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας (μέσω Πριόλιθου)

Στην επαρχιακή οδό Σκεπαστού - Πλατανιώτισσας

*Στην επαρχιακή οδό Κ. Ζαχλωρούς - Δουμενών - Ελαιώνα

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Χιονοδρομικού Κέντρου

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας - Προυσού, από την τοπική κοινότητα Λαμπιρίου έως την θέση Αραποκέφαλα

Στην Αρκαδία

Από το 15ο έως το 35ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λεωνιδίου- Κοσμά - Γερακίου

Από το 15ο έως το 40ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λεωνιδίου - Μαρίου

Από την τοπική κοινότητα Ελάτης έως και την τοπική κοινότητα Στεμνίτσας

Στην Κορινθία

Από το 10ο έως το 15ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γκούρας - Κιάτου

Από το 15ο χιλιόμετρο και άνω της επαρχιακής οδού Δερβενίου - Γκούρας

Από το 17,9ο χιλιόμετρο και άνω της επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου - Τρικάλων

Από το 1ο χιλιόμετρο και άνω της επαρχιακής οδού Τρικάλων - Καρυάς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

