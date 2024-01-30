Στις φλόγες παραδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου ποιμνιοστάσιο με ζώα καθώς και τροχόσπιτο στην περιοχή του Λεονταρίου Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net το συμβάν σημειώθηκε περί τις 5 μ.μ. όταν για λόγους που διερευνώνται, ξέσπασε πυρκαγιά στο ποιμνιοστάσιο όπου εντός και εκτός αυτού υπήρχαν αιγοπρόβατα. Παράλληλα η πυρκαγιά έκαψε και το τροχόσπιτο όπου διέμενε μόνιμα ο κτηνοτρόφος. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 100 μικρά αιγοπρόβατα που βρισκόταν εντός του ποιμνιοστασίου εκείνη την ώρα ενώ τα υπόλοιπα που ήταν μεγαλύτερα και βρισκόταν εκτός διασώθηκαν.

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα (2 από την Π.Υ. Σοφάδων και 1 από την Π.Υ. Καρδίτσας) υπό τις οδηγίες του Διοικητή της Π.Υ. Σοφάδων Αντιπύραρχου Ευάγγ. Ζαβλάγγα.

Στο σημείο παρέμεινε ένα όχημα με δύο πυροσβέστες για την περίπτωση που απαιτηθεί να επέμβει εκ νέου.

Τη σχετική προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ανακριτικό της Π.Υ. Σοφάδων.

