Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο νεαρή γυναίκα μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της

Μια νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε, στην οδό Γαμβέτα, ξέσπασε λίγο μετά τις 06:30, για άγνωστη αιτία. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η ένοικος του διαμερίσματος, ηλικίας περίπου 25 ετών, κατάφερε να βγει έγκαιρα από το διαμέρισμα όμως σύμφωνα με πληροφορίες εισέπνευσε καπνό και αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

