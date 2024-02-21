Στις φλόγες παραδόθηκαν τα ξημερώματα αυτοκίνητα στην Πάτρα, με τρία από αυτά να καταστρέφονται ολοσχερώς και δυο ακόμα να έχουν υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο, επί της οδού Τερτσέτη στην Τερψιθέα Πατρών, κοντά στο ξενοδοχείο «Δελφίνι», όταν στις 4.15πμ εκδηλώθηκε φωτιά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άνδρες με 2 οχήματα της Πυροσβεστικής. Προανάκριση για τα αίτια διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.