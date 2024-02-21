Σε συμβολικές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα, σε πανελλαδική κλίμακα και οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, ζητώντας από την κυβέρνηση τη μόνιμη εξίσωση των τελών κυκλοφορίας που πληρώνουν με ό,τι ισχύει για τους άλλους συγκοινωνιακούς φορείς. Σε δυο σημεία της Θεσσαλονίκης, ανατολικά και δυτικά, θα συγκεντρωθούν τουλάχιστον 200 τουριστικά λεωφορεία.

Από τις 9 το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, τα τουριστικά λεωφορεία θα συγκεντρωθούν σε δυο σημεία, ανατολικά και δυτικά. Συγκεκριμένα, ανατολικά, θα συγκεντρωθούν επί της Λεωφόρου Κων. Καραμανλή, στο ύψος του Γ.Ν. «Ιπποκράτειο» με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και δυτικά στο εμπορικό κέντρο «One Salonica» με κατεύθυνση προς την είσοδο της πόλης.

«Ζητάμε να υλοποιήσει η Κυβέρνηση την υπόσχεσή της και να παγιώσει το αίτημά μας σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας» δηλώνει στο GRTimes.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων και Α’ αντιπρόεδρος της ΟΙΤΛΕ Μιχάλης Πεζίκογλου εξηγώντας πως πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα.

Ανάλογες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις με την ώρα συγκέντρωσης να έχει οριστεί πανελλαδικά στις 9 το πρωί.

Μεταξύ άλλων, στη Βέροια, τουλάχιστον 60 λεωφορεία θα συγκεντρωθούν επί της οδού Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού και στον Βόλο περίπου 20 λεωφορεία μπροστά από το Δημαρχείο.

Στην Αθήνα, το σημείο συνάντησης των περίπου 200 οχημάτων θα είναι επί της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος του Athens Marriott Hotel ενώ στο Ναύπλιο η διαμαρτυρία θα γίνει μπροστά από το κτίριο της Νομαρχίας.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, εφόσον δεν βρεθεί λύση οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων είναι πιθανό να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό δρόμων, καθώς και σε καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τους υπόλοιπους συγκοινωνιακούς φορείς.

Πηγή: skai.gr

