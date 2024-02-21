Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κλειστές παραμένουν οι λεωφόροι Συγγρού από το ύψος της Καλλιροης και Βασιλισσης Αμαλίας λόγω των ρυθμίσεων για τους αγρότες που αποχωρούν από το Σύνταγμα, οπού πραγματοποίησαν χθες συλλαλητήριο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούν τα τρακτέρ και συγκεκριμένα στις Πανεπιστημίου - Πλατεία Ομονοίας - Αγίου Κωνσταντίνου - Πλατεία Καραϊσκάκη - Αχιλλέως - Λεωφόρο Αθηνών - Λεωφόρο Κηφισού.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλίσσσης Σοφίας και Σόλωνος και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Αιγάλεω.

Πηγή: skai.gr

