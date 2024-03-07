Βίντεο της ΓΣΕΕ για τα δικαιώματα των εργαζομένων - Ο δεκάλογος των διεκδικήσεων

Με κεντρικό μήνυμα «η ισότητα στην εργασία δεν είναι προνόμιο ούτε παροχή του κράτους ή των εργοδοτών, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα», η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών-Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΓΣΕΕ, κάνουν εικόνα και ήχο, μέσα από το φετινό βίντεο-μήνυμά τους, την κραυγή και την αγωνία των γυναικών στον καθημερινό τους αγώνα για ένα ισότιμο και καλύτερο μέλλον.

Όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία, «αφιερώνει το βίντεο στις γυναίκες που πίστεψαν στη δύναμή τους, εμπιστεύθηκαν τα σωματεία και δώσαμε μαζί τη μάχη κόντρα στην εργοδοσία - κρατική ή ιδιωτική - για εργασία με αξιοπρέπεια και ισότητα. Στόχος μας καμία να μην μείνει πίσω, καμία να μην νιώσει μόνη, στεκόμαστε στο πλάι».

Στην ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ παραθέτει τον ακόλουθο δεκάλογο θέσεων και διεκδικήσεων, ο οποίος αποτυπώνει την κοινή μακρόχρονη πορεία:

Οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, είναι αόρατες. Τα συνδικάτα όχι. Εμείς όχι. Έλα έγκαιρα να μας πεις την καταγγελία σου να πάμε εμείς ή μαζί σου στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στηρίξου στη δύναμη του σωματείου σου, της Ομοσπονδίας σου, του Εργατικού Κέντρου της περιοχής σου. Εκπροσωπούμε επάξια και δυναμικά τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στις εργατικές και ασφαλιστικές διαφορές. Παλεύουμε για την αποκατάσταση του συνόλου των ρυθμίσεων και της καθολικής δέσμευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που αποτέλεσε για δεκαετίες οδηγό για την προώθηση της ισότητας, της ίσης αμοιβής για εργασίας με ίσους όρους και μισθολογική διαφάνεια. Παλεύουμε για την αποκατάσταση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων από την προϋπηρεσία, την επαγγελματική ειδίκευση, την οικογενειακή κατάσταση, την υγεία και την ασφάλειά μας από τον κίνδυνο στην εργασία και τις επαγγελματικές ασθένειες. Ενώνουμε τη δύναμή μας με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή συνδικάτα για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των γυναικών στην εργασία και την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών. Με φυσικό τρόπο, με υιοθεσία ή με αναδοχή, με αναπηρία ή όχι, τα παιδιά μας είναι η ζωή μας. Ενημέρωσέ μας για διακρίσεις που οφείλονται στους λόγους αυτούς. Παλεύουμε για την προστασία της οικογενειακής μας ζωής χωρίς διακρίσεις και απαιτούμε δημόσιες υποστηρικτικές δομές σε όλη τη χώρα προσβάσιμες σε όλους. Μας ρωτάνε, πριν πιάσουμε δουλειά, αν έχουμε σκοπό να παντρευτούμε ή όχι, να κάνουμε παιδιά ή όχι. Απαιτούν από εμάς να εργαζόμαστε σαν να μην έχουμε παιδιά και, ταυτόχρονα, να μεγαλώνουμε παιδιά σαν να μην δουλεύουμε. Η προσωπική μας ζωή είναι δική μας. Ενημερωνόμαστε δωρεάν από τη ΓΣΕΕ, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα, για τα δικαιώματά μας. Διεκδικούμε μαζί χωρίς φόβο την επαγγελματική μας αξία χωρίς διακρίσεις. Μαθαίνουμε για τα δικαιώματά μας και διεκδικούμε μαζί ισότιμη διευκόλυνσή μας στη φροντίδα ασθενών συγγενών μας. Απαιτούμε δημόσιες υποστηρικτικές δομές σε όλη τη χώρα, προσβάσιμες σε όλους. Είμαστε ίσες και ίσοι ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία. Τα συνδικάτα μπορούμε να φέρουμε στο φως τις πολλαπλές διακρίσεις. Σπάμε τη σιωπή. Αξιοποιούμε τον οδηγό της ΓΣΕΕ https://gsee.gr/deltia-typou/25-noemvri-pagkosmia-imera-gia-tin-eksaleipsi-tis-vias-kata-ton-gynaikon/ για την υποστήριξη των θυμάτων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία, από τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα. Θέλουμε εργασία με σεβασμό της προσωπικότητάς μας. Τα συνδικάτα λέμε όχι στην ηθική παρενόχληση, όχι στον εργασιακό εκφοβισμό και στην εξουθένωση της αξιοπρέπειας και της υγείας των εργαζομένων. Θέλουμε έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των γυναικών από την ανισότητα και τις διακρίσεις, όπου και εάν εργάζονται, χωρίς εμπόδια στην πρόσβασή τους στις Αρχές, όπως η γλώσσα καταγραφής της καταγγελίας, η ξεχωριστή εξέταση των καταγγελιών για παρενόχληση/βία από αυτές για παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων, η μη συνεξέταση της διάστασης της υγείας και της ασφάλειας. Απαιτούμε θεσμική ενημέρωση και συμμετοχή της ΓΣΕΕ για τον απαιτούμενο κοινωνικό έλεγχο, διαφάνεια και λογοδοσία στη διαμόρφωση των πολιτικών για την ισότητα, την εφαρμογή τους και τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας. Στην Ελλάδα του 2024, η πολιτική για το φύλο και την έμφυλη ισότητα δεν μπορεί να αποτελεί σκιώδες αντικείμενο μοιρασμένο σε επιμέρους υπουργεία, αλλά να αυτονομηθεί και να αποκτήσει επιτέλους τον απαιτούμενο οριζόντιο συντονιστικό ρόλο στο σύνολο των πολιτικών».

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν ενημέρωσης για τα δικαιώματα των πολιτών από τις δομές πληροφόρησης της ΓΣΕΕ και οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών-Κοινωνικών Δικαιωμάτων (isotita@gsee.gr), στο Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (www.kepea.gr) και στο Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

