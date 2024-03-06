Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αναμένεται να μεταβεί αύριο στην Πάτρα, μετά το νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, «έχω επικοινωνήσει από νωρίς σήμερα με το πρωί με τον ΕΟΔΥ και ενδεχομένως να έλθει αύριο ένα κλιμάκιο, προκειμένου να αποφασιστεί ποιες ακριβώς οδηγίες θα δοθούν προς το Πανεπιστήμιο για το τι πρέπει να γίνει».

Στο μεταξύ, όσον αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται, μετά το κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή που σπουδάζει στο τμήμα Μηχανολόγων - Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Πάτρας μαζί με άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Γιάννης Καρβέλης ανέφερε ότι «το πρωτόκολλο προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα και ήδη έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες».

Να σημειωθεί ότι στα τέλη Φεβρουαρίου είχε διαγνωσθεί με μηνιγγίτιδα μια 20χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ στα μέσα Ιανουαρίου ένας 18χρονος φοιτητής είχε διαγνωσθεί και αυτός με μηνιγγίτιδα.

