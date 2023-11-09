Λογαριασμός
Εύβοια: 30χρονος κατηγορείται για βιασμό 13χρονης - Ο αδελφός του κοριτσιού βρήκε μηνύματα στο κινητό της

Ο 30χρονος μέσω μηνυμάτων κατάφερε να πείσει την 13χρονη να συναντηθούν σε σημείο στα Νέα Στύρα

βιασμός

Ένας 30χρονος άνδρας αναζητείται με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης στην Εύβοια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, ένας 30χρονος άνδρας Αλβανικής καταγωγής επικοινωνούσε τακτικά με το θύμα μέσω κοινωνικών δικτύων.

Αφού κατάφερε να την πείσει, συναντήθηκαν σε σημείο στα Νέα Στύρα, όπου ο 30χρονος προέβη στην αποτρόπαια αυτή πράξη.

Ο αδελφός του θύματος λίγες ημέρες αργότερα εντόπισε τα μηνύματα στο κινητό του, τα οποία περιέγραφαν τις ανατριχιαστικές πράξεις και αμέσως ειδοποίησε την μητέρα τους, η  οποία πήγε στην Ασφάλεια Χαλκίδας και κατήγγειλε το γεγονός.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές, ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας ενώ  δόθηκε εντολή για τον εντοπισμό του άνδρα χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Πηγή: eviathema.gr

