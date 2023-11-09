Ένας 30χρονος άνδρας αναζητείται με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης στην Εύβοια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, ένας 30χρονος άνδρας Αλβανικής καταγωγής επικοινωνούσε τακτικά με το θύμα μέσω κοινωνικών δικτύων.

Αφού κατάφερε να την πείσει, συναντήθηκαν σε σημείο στα Νέα Στύρα, όπου ο 30χρονος προέβη στην αποτρόπαια αυτή πράξη.

Ο αδελφός του θύματος λίγες ημέρες αργότερα εντόπισε τα μηνύματα στο κινητό του, τα οποία περιέγραφαν τις ανατριχιαστικές πράξεις και αμέσως ειδοποίησε την μητέρα τους, η οποία πήγε στην Ασφάλεια Χαλκίδας και κατήγγειλε το γεγονός.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές, ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας ενώ δόθηκε εντολή για τον εντοπισμό του άνδρα χωρίς όμως αποτέλεσμα.

