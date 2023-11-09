Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους

Δείτε ποια σημεία έχουν αυξημένη κίνηση

κινηση στους δρόμους

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στα σημεία:

  • στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια 
  • στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό 
  • στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης
  • στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών 
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά και τον Άλιμο
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνηση δρόμοι μποτιλιάρισμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark