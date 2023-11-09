Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στα σημεία:

στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό

στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης

στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών

στην παραλιακή προς τον Πειραιά και τον Άλιμο

