Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες.
Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στα σημεία:
- στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
- στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης
- στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά και τον Άλιμο
Πηγή: skai.gr
- kataggelies@skai.gr: Άνοιξαν τρύπες στα πεζοδρόμια και «ξέχασαν» τρία χρόνια σκαλωσιές σε κεντρικό δρόμο της Καισαριανής - Δείτε βίντεο
- Αίσια κατάληξη για την περιπέτεια 33χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο- Εντοπίστηκε σώος τη νύχτα
- Αποχή των δικηγόρων από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου - Αντιδρούν με το νέο φορολογικό
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.