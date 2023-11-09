«'Αγιο» είχε Λαρισαίος νεαρός οδηγός ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα την περασμένη Κυριακή το βράδυ όταν οδηγώντας στον δρόμο Κοζάνης – Λάρισας λίγο πριν το Σαραντάπορο Ελασσόνας, βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο κοπάδι από αγριογούρουνα.

Σε έναν δρόμο χωρίς καθόλου φωτισμό σοκαρίστηκε αντικρίζοντας μπροστά του τα μεγαλόσωμα ζώα. Για καλή του τύχη πήγαινε με 60 χλμ την ώρα οπότε η σύγκρουση δεν είχε τόσο δυσάρεστες συνέπειες.

Τα αγριογούρουνα έπεσαν πάνω στο όχημα κάνοντας ζημιά στο αυτοκίνητο, ενώ έσκασε και το λάστιχο από την πλευρά της σύγκρουσης.

Η λαχτάρα του ήταν μεγάλη ενώ χρειάστηκε να μείνει μέσα στο σκοτάδι ακινητοποιημένος για δυο ώρες μέχρι να έρθει βοήθεια.

Ο οδηγός απευθυνόμενος στο onlarissa.gr, με αφορμή το γεγονός ζητά από τους ιθύνοντες να φροντίσουν για τον φωτισμό του δρόμου καθώς σε ένα τόσο επικίνδυνο κομμάτι του, ο δρόμος στερείται φωτισμού για περίπου 8 χιλιόμετρα.

