Εχθές πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, υπό βροχή, η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία.
Τη νύχτα της Παρασκευής, τη φλόγα στο βωμό της Ακρόπολης άναψε ο Ολυμπιονίκης Περικλής Ιακωβάκης, έχοντας παραλάβει το Φως από τον πρωταθλητή της κολύμβησης Ανδρέα Βαζαίο.
🏛Από την Ακρόπολη, το εμβληματικότερο μνημείο της Ελλάδας η Ολυμπιακή Φλόγα στέλνει τα διαχρονικά μηνύματα για ειρήνη και εκεχειρία σε όλο τον πλανήτη— Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) April 19, 2024
🔥Το βωμό άναψε ο Ολυμπιονίκης Περικλής Ιακωβάκης, έχοντας παραλάβει το Φως από τον πρωταθλητή της κολύμβησης Ανδρέα Βαζαίο pic.twitter.com/eiTWwTvp44
Ο Περικλής Ιακωβάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι μία μοναδική στιγμή. Η ομορφιά της Ακρόπολης είναι απίστευτη και ο συνδυασμός της Ολυμπιακής Φλόγας να είναι εδώ και να έχω εγώ το προνόμιο να ανάψω το βωμό, είναι μοναδικά».
«Από την Ακρόπολη, το εμβληματικότερο μνημείο της Ελλάδας η Ολυμπιακή Φλόγα στέλνει τα διαχρονικά μηνύματα για ειρήνη και εκεχειρία σε όλο τον πλανήτη» ανέφερε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Στη Λαμπαδηδρομία μέχρι την Ακρόπολη για την Ολυμπιακή Φλόγα 2024 συμμετείχαν η Χορογράφος των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας Άρτεμις Ιγνατίου και η έξι φορές Οlympian Άγη Κασούμη.
