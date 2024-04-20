Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Απριλίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής 19 Απριλίου.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται - μεταξύ άλλων - διατάξεις που αφορούν στην ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και στη χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της χώρας. Επίσης, επέρχεται αναδιάρθρωση των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού και ορίζονται οι έδρες πρωτοδικείων, οι παράλληλες και οι περιφερειακές έδρες των πρωτοδικείων κάθε περιφερειακής ενότητας καθώς και η κατά τόπο αρμοδιότητά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

