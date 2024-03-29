Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα - Τρία άτομα στο νοσοκομείο - Κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΛΑΣ

Μεγάλη κινητοποίηση από Πυροσβεστική και ΕΛΑΣ, καθώς και από μονάδες του ΕΚΑΒ, το βράδυ της Παρασκευής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, στην περιοχή του Λαδόπουλου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρία άτομα που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσαν καπνό.

Η φωτιά όπως όλα δείχνουν εκδηλώθηκε στο χώρο της κουζίνας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πυροσβέστες έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος για να απομακρύνουν με ασφάλεια τους ενοίκους.

