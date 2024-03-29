Δεν αναφέρθηκαν σοβαρά προβλήματα στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας από το σεισμό, μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του τοπικού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, κλιμάκια των δήμων επισκέφθηκαν τις σχολικές μονάδες, χωρίς να διαπιστώσουν σοβαρά ζητήματα, ενώ όπως ειπώθηκε κατά τη συνεδρίαση, κλιμάκια μηχανικών θα συνεχίσουν τους ελέγχους και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες μέχρι την προσεχή Δευτέρα, όταν θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία.

Επίσης, κλιμάκια της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας, πραγματοποίησαν ελέγχους, χωρίς να αναφερθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Ακόμη, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετικά με τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, «καταγράφηκε η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων με βάση τις αρμοδιότητες τους και θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή για το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό παρουσιασθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

