H εορτή του Αγίου Ανδρέα του Πολιούχου της Πάτρας πλησιάζει και η πόλη ετοιμάζεται να γιορτάσει έναν από τους σημαντικότερους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, σήμερα Τετάρτη 29/11 στις 18.00 θα τελεστεί ο πανηγυρικός, πολυαρχιερατικός εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας στο νέο ιερό ναό του Πολιούχου, θα προεξάρχει και θα κηρύξει το Θείο λόγο, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσόστομος.

Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί η ιερά αγρυπνία και το πρωί της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου 2023, στις 7 το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και ακολούθως στις 8.30 με 10.45 η πανηγυρική Θεία λειτουργία όπου τον Θείο λόγο θα κηρύξει εκ των αρχιερέων, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος.

Η Θεία Δοξολογία θα τελεστεί στις 10.45 με 11 το πρωί και αμέσως μετά θα ξεκινήσει, η λιτανεία της Τιμίας Κάρας και της εικόνας του Αγίου Ανδρέα. Η πορεία της λιτανείας θα έχει φέτος μία μικρή τροποποίηση φτάνοντας η πομπή στο ύψος της Τριών Ναυάρχων όπου λόγω των έργων που επιτελούνται εκεί από το Δήμο, η πομπή δεν θα στρίψει στην Τριών Ναυάρχων όπως συνήθως γίνεται αλλά θα συνεχίσει την Μαιζώνος έως την οδό Κοραή και θα στρίψει εκεί για να βγει κάτω στην Αγ. Ανδρέου και να επιστρέψει στο ναό.

Η διαδρομή στην αρχή περιλαμβάνει την οδό Αγ. Ανδρέου και στροφή στη Δημ. Γούναρη, στη γωνία Γούναρη και Μαιζώνος θα ψαλεί όπως κάθε χρόνο δέηση και η λιτανεία θα συνεχίσει την πορεία της κατά μήκος της οδού Μαιζώνος.

Αναμένεται πλήθος πιστών όχι μόνο από την Πάτρα και την Αχαΐα να έρθουν να προσκυνήσουν τον Άγιο Ανδρέα και να ανάψουν το κερί τους και να πάρουν ευλογία και δύναμη, αλλά και επισκέπτες από πολλά άλλα μέρη της χώρας.

Την κυβέρνηση όπως έχει ανακοινωθεί θα εκπροσωπήσει η Αχαιή υφυπουργός Υποδομών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Μεταξύ των προσκεκλημένων Μητροπολιτών θα είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Νικόδημος, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως θα εκπροσωπήσει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Πάτρα ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων.

