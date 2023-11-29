«Μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις για την κατάρρευση θραυσμάτων του τρούλου της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει απαθής. Η ανοχή στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, στο πλαίσιο της εργαλειοποίησης της θρησκείας από την τουρκική ηγεσία, γίνεται συνενοχή στην καταστροφή ενός μοναδικού μνημείου πολιτισμού 1.500 ετών» τόνισε ο γγ της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ότι από τον τρούλο του ναού της Αγίας Σοφίας πέφτουν θραύσματα, θέτοντας, μάλιστα, σε κίνδυνο τους επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιστορίας της Τέχνης, Σερίφ Γιασάρ, προειδοποίησε πως «αν η Αγία Σοφία δεν αποκατασταθεί, θα καταρρεύσει με τον πρώτο σεισμό και στον ναό δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές ομάδες άνω των 25 ατόμων».

«Χρέος όλων μας είναι να ενώσουμε τη φωνή μας με την κραυγή αγωνίας των πλέον αρμοδίων φορέων στην ίδια την Τουρκία που προειδοποιούν για την κατάρρευση της Αγίας Σοφίας, λόγω των αρνητικών συνθηκών που δημιουργεί η αθρόα προσέλευση επισκεπτών, μετά τη μετατροπή του ναού σε μουσουλμανικό τέμενος. Η ολιγωρία αντίδρασης διεθνών οργανισμών αλλά και κυβερνήσεων, λόγω αδιαφορίας ή μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, μπορεί να αποβεί μοιραία για το αρχιτεκτονικό αυτό θαύμα του Βυζαντίου» συνεχίζει ο βουλευτής.

Παράλληλα, ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «οι θλιβερές αυτές εξελίξεις σχετικά με την Αγία Σοφία επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, την ορθότητα της απόφασής μας να οργανώσουμε την εκστρατεία αφύπνισης της διεθνούς κοινής γνώμης, για την ανάγκη ακύρωσης της απόφασης της Τουρκίας να μετατρέψει τον ναό - σύμβολο της Οικουμενικής Ορθοδοξίας σε τζαμί. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας μας ενημερώσαμε διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, Κοινοβούλια, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς παράγοντες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και την Κοινωνία των Πολιτών σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Αυτό τον στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε, ελπίζοντας ότι η συντονισμένη πίεση θα έχει επιτυχή κατάληξη και η τουρκική ηγεσία θα αναθεωρήσει την καταστροφική απόφασή της».

