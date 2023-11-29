Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Γυμνάσιο Αλικαρνασσού, καθώς στην τουαλέτα του σχολείου εντοπίστηκαν τρεις μαθητές σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το neakriti.gr, τους ανήλικους, βρήκαν άλλοι συμμαθητές τους οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως τους καθηγητές.

Ο διευθυντής του σχολείου ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τις μαθήτριες και τον μαθητή και τους μετέφεραν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Στον χώρο έχει ήδη σπεύσει η αστυνομία για περαιτέρω έρευνα.

Πηγή: skai.gr

