Mε πανηγυρικό – πολυαρχιερατικό εσπερινό στον νέο ναό του Αγίου Ανδρέα, στον οποίο προεξήρχε και έβγαλε κήρυγμα ο Μητροπολίτης Χαλκίδος-Ιστιαίας-Β. Σποράδων Χρυσόστομος, ξεκίνησε χθες Τετάρτη 29/11 το απόγευμα και κορυφώνεται σήμερα, ο εορτασμός του Πολιούχου των Πατρών, παρουσία εκατοντάδων πιστών και χιλιάδων προσκηνυτών, απ΄όλη την Ελλάδα.

Σήμερα το πρωί, στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα μιλήσει ο -εκ των Αρχιερέων- Μητροπολίτης Ναυπάκτου-Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ενώ στις 11π.μ θα ψαλεί Δοξολογία, για να ακολουθήσει η Λιτανεία της Τιμίας Κάρας και της εικόνας του Αγίου.

Η πορεία θα έχει, φέτος, μία μικρή τροποποίηση, αφού η πομπή, φτάνοντας στο ύψος της Τριών Ναυάρχων, λόγω έργων του Δήμου Πατρέων, δεν θα στρίψει εκεί, αλλά θα συνεχίσει την οδό Μαιζώνος έως την Κοραή για να βγει στην Αγίου Ανδρέου και να επιστρέψει στον ναό.

Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος έχει απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους πιστούς να δώσουν «παρών» στον εορτασμό, φροντίζοντας να λαμπρύνει την εορτή με την παρουσία 12 Μητροπολιτών, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και όλη την Ελλάδα.

Ετσι, σήμερα έχουν κληθεί να δώσουν «παρών»: ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Ιερώνυμος, ο πρώην Γέροντας Αμβρόσιος, ο Μητροπολίτης Ηλείας & Ωλένης Αθανάσιος, ο ιεράρχης Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Κορίνθου-Σικυώνος-Ζεμενού-Ταρσού- Πολυφέγγους Διονύσιος, ο Μαντινείας & Κυνουρίας Αλέξανδρος, ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγος, ο Ιερισσού-Αγίου Ορους- Αρδαμερίου Νικόδημος και ο Μάνης Χρυσόστομος.

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως θα εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων.

Την κυβέρνηση της χώρας θα εκπροσωπήσει η αχαιή υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Επίσης, θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσίος και το ΠΑΣΟΚ θα εκπροσωπήσει ο πατρινός τομεάρχης Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος.

Η δημοτική αρχή της Πάτρας, με επικεφαλής τον δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη, συμμετέχει σε όλες τις θρησκευτικές εκδηλώσεις.

