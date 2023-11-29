Σε έναν σύγχρονο κόμβο διασύνδεσης μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης εξελίσσεται η ψηφιακή πλατφόρμα «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αναφέρθηκε σε εκδήλωση, με θέμα «REBRAIN GREECE: H στρατηγική προσέλκυσης και ανάδειξης ταλέντων και στελεχών υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα».

Με την ψήφιση του νέου εργασιακού νόμου 5053/2023, δημιουργήθηκε, για πρώτη φορά, ψηφιακή πλατφόρμα, με την επωνυμία «Rebrain Greece», για την ανάπτυξη μηχανισμού ενίσχυσης των ταλέντων και διασύνδεσης των επιστημόνων-εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδος, με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης που προσφέρονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη δυσκολία εύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες δεξιότητες, που καταγράφουν καθημερινά εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, απευθύνεται τόσο σε Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει και εργάζονται στο εξωτερικό όσο και σε αυτούς που ζουν στην Ελλάδα.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα ταλέντα που διαμένουν ήδη στην Ελλάδα, αλλά και να επαναπατρίσουν εργαζόμενους που έφυγαν από τη χώρα, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι η προσέλκυση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των ευρωπαϊκών οικονομιών, «προκλήσεις τόσο μεγάλες, που ήδη υπάρχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μίας πλατφόρμας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα συγκεντρώνει τα ταλέντα, καθώς το έλλειμμα στην αγορά εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται κατά 1.000.000 θέσεις εργασίας τον χρόνο».

Όπως είπε, στην παρούσα φάση, οι ζητούμενες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης από επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα Rebrain Greece, ανέρχονται σε 110 και οι αιτήσεις των υποψήφιων εργαζομένων έφτασαν συνολικά τις 200, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων και η υπογραφή συμβάσεων για προσλήψεις εργαζομένων που αφορούν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, στο προσεχές χρονικό διάστημα, αναμένεται αναβάθμιση της πλατφόρμας, με πολλές νέες δυνατότητες, «που θα επιτρέψουν σε περισσότερους πολίτες να ενημερωθούν κεντρικά από το υπουργείο Εργασίας για το ποια ταλέντα χρειάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις, με ποιους μισθούς και με τι συνθήκες εργασίες, ώστε να αποφασίσουν κάποιοι ακόμα και την επιστροφή τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα, το λεγόμενο "brain gain"».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όσο η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, τόσο θα δημιουργούνται περισσότερες δυνατότητες για την προσέλκυση εργαζομένων σε καλύτερες θέσεις εργασίας.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας τόνισε και το δημογραφικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η χώρα μας και υπογράμμισε ότι, για το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επαναπατριστούν, όσο το δυνατόν, περισσότεροι εργαζόμενοι, καθώς αποτελούν «δεξαμενή» εργατικού δυναμικού σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι, στη διάρκεια της τετραετίας, οι προσπάθειες που καταβάλλει το υπουργείο Εργασίας με την πλατφόρμα Rebrain Greece, αλλά και με πολλές άλλες νομοθετικές και κινητροδοτικές πρωτοβουλίες, θα αποδώσουν καρπούς, ενώ η συνεχής προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

«Με την αύξηση της απασχόλησης θα αυξηθούν τα έσοδα του ΕΦΚΑ και, εν γένει, του κράτους και, με τον τρόπο αυτό, θα είμαστε σε θέση να ασκήσουμε πιο φιλόδοξη πολιτική και να επιταχύνουμε το ρεύμα της επιστροφής. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Το πρόβλημα το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε να το λύσουμε σοβαρά με συγκεκριμένα μέτρα» σχολίασε ο υπουργός Εργασίας.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης, δήλωσε ότι η πλατφόρμα Rebrain Greece συνιστά μία σημαντική επένδυση για τη χώρα μας, «καθώς ο επαναπατρισμός και η προσέλκυση επιστημόνων θα συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου εθνικού προϊόντος, στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης και στην προαγωγή και στη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας».

Όπως σημείωσε, στο υπουργείο Εργασίας λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες θεσμικές πρωτοβουλίες, αξιοποιούνται στο μέγιστο οι τεχνολογικές δυνατότητες και, «με σχέδιο και πρόγραμμα, εξελίσσουμε έναν μηχανισμό διασύνδεσης, έτσι ώστε υψηλά καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι επιστήμονες - οι οποίοι ζουν εντός και εκτός Ελλάδας - να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εργαστούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σπανάκης συμπλήρωσε ότι η προσέλκυση των ψηφιακών νομάδων αποτελεί μία κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε, «η ιδέα των ψηφιακών νομάδων δεν είναι καινούργια. Η δημοφιλία της αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο του κορονοϊού και αφορούσε κυρίως όσους εργαζόμενους μπορούσαν να εργαστούν με ευελιξία από το σπίτι τους με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και μία καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Η μακρά χρονικά διάρκεια των μέτρων για τη διαχείριση της πανδημίας επιτάχυνε ραγδαία την τάση αυτή.

Καθώς πολλές εταιρίες όλων των ειδών και μεγεθών προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα στην τηλεργασία, έγινε προφανές ότι οι εργαζόμενοι που όντως δεν είναι εντελώς απαραίτητο να βρίσκονται κάθε μέρα στο γραφείο είναι πολλοί περισσότεροι από ό,τι φανταζόταν κανείς. Τότε, στο πλάνο της ζωής τους, της ζωής αυτών των κατηγοριών εργαζομένων, μπήκε η χώρα μας.

Η ιδέα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να προσελκύσει τέτοιο κόσμο δεν είναι παράλογη. Η χώρα μας έχει μοναδικά, αντικειμενικά πλεονεκτήματα. Η γεωγραφική τοποθεσία, η καλή αεροπορική διασύνδεση, η εγγύτητα με πλούσιες χώρες, από τις οποίες πολλοί ψηφιακοί νομάδες κατάγονται, η ποιότητα ζωής, οι διαθέσιμες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές επιλογές, το κοινό νόμισμα, το ποσοστό των ντόπιων που μιλούν αγγλικά, η εθνική ασφάλεια, η οικονομική και πολιτική σταθερότητα, οι εθνικές κοινωνικές μας αξίες, αποτελούν ενδεικτικά μόνο κίνητρα, για να ζήσει και να εργαστεί κάποιος στη χώρα μας.

Βεβαίως, αυτά από μόνα τους δεν αρκούν, ιδίως όταν κάποιοι έχουν οργανώσει τον οικογενειακό και τον οικονομικό προγραμματισμό τους εκτός εθνικών μας συνόρων.

Με στόχο το εγχείρημα του Rebrain Greece να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για τη χώρα μας, στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωράμε αποφασιστικά και δυναμικά τη διαρκή αναβάθμιση των συνθηκών στον χώρο της εργασίας με θεσμικές τομές, όπου αυτό κρίνεται κάθε χρονική στιγμή απαραίτητο και το Rebrain Greece είναι ακριβώς αυτό. Είναι μία κορυφαία τομή, η οποία είναι ήδη εδώ και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του εργασιακού "αύριο".

Γι' αυτό και, με τη σημερινή εκδήλωση, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να γίνουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι, ένας κρίκος στην αλυσίδα ενός ολοκληρωμένου και διαρκώς επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου για τους ψηφιακούς νομάδες, ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε να επαναπατρίσουμε και να προσελκύσουμε να εργαστούν στην Ελλάδα όλα εκείνα τα ταλέντα που, με την επιστήμη, τις δεξιότητες και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης της Ελλάδας».

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία & Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, ανέφερε ότι το εγχείρημα είναι αρκετά φιλόδοξο και προσέθεσε ότι η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από υποψήφιους εργαζόμενους είτε διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια, η Φραγκίσκη Μελίσσα, Γενική ∆ιευθύντρια-Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, ο Nico Gariboldi, VP Thessaloniki Site Lead της Pfizer, ο Αντώνιος Τσιµπούκης, διευθύνων σύµβουλος της Cisco σε Ελλάδα, Βαλκάνια, Κύπρο και Μάλτα, ο Aλέκος Μιχαηλίδης, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος και γενικός τεχνικός διευθυντής στην ΤΕΡΝΑ ΑΕ, εταιρία του οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Βασίλης Καφάτος, Partner, Growth Leader, Competence Center President της Deloitte, αναφέρθηκαν στη συμβολή της προσέλκυσης και της διατήρησης ταλέντων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας.

Τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας παρουσίασε διεξοδικά ο προϊστάµενος του τµήµατος έρευνας και τεκµηρίωσης πολιτικών εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Πανόπουλος και διευκρίνισε ότι η καταχώριση των ζητούμενων, εκ μέρους των επιχειρήσεων, προσόντων και δεξιοτήτων, διενεργείται με βάση την ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τις δεξιότητες/ικανότητες, τα προσόντα και τα επαγγέλματα (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations-ESCO).

Η Γενική Γραµµατέας Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης, 'Αννα Στρατινάκη, περιέγραψε τα βήματα, που έγιναν, μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της δράσης και έκανε λόγο για μία ολιστική προσέγγιση της αγοράς εργασίας.

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή πλατφόρμα διαλειτουργεί με τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και με οποιονδήποτε άλλον φορέα κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Χρήστος Σχίζας, επικεφαλής διεύθυνσης πελατών λιανικής τραπεζικής της Alpha Bank-Μέλος της κοινότητας Alpha Ithacans, ο Αλέξανδρος Ανδρονικάκης, επικεφαλής διεύθυνσης λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και οργάνωσης-Μέλος της κοινότητας Alpha Ithacans, η Αφροδίτη Ξύδη, Executive Director of Desmos Policy Institute, Boston-USA και ο Αναστάσιος Μίχος, ιδρυτής και επικεφαλής της διαδικτυακής Πρωτοβουλίας «Global Hellenic Diaspora», ενώ συντονιστής του πάνελ συζήτησης ήταν ο Συµεών Γκουδρολώλος, διευθυντής συλλογικών ρυθµίσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

