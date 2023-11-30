Λογαριασμός
Μεγάλη γιορτή σήμερα

Δείτε σε ποιους να ευχηθείτε

Ποια γιορτή είναι σήμερα

Σήμερα είναι του  Αποστόλου Ανδρέου

Γιορτάζουν: Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος, Ανδριάνα, Ανδρούλα, Ανδριανή, Άντρια

Πηγή: skai.gr

