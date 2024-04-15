Πέντε ανήλικοι μαθητές Λυκείων, που πραγματοποιούν σχολική εκδρομή στα Ιωάννινα, συνελήφθησαν μετά από ελέγχους της αστυνομίας για παραβατικές συμπεριφορές, ενώ για παραμέληση εποπτείας κατηγορούνται οι υπεύθυνοι καθηγητές των σχολικών εκδρομών, καθώς και οι γονείς τους.

Ειδικότερα, χθες στις 10 το βράδυ, αστυνομικοί του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, όταν επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε τέσσερις 16χρονους μαθητές, εκείνοι αντιστάθηκαν απωθώντας τους και ασκώντας βία εναντίον τους. Επιπλέον, προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή, όμως ακινητοποιήθηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, απείθειας και σωματικής βλάβης.

Λίγο αργότερα, μετά τα μεσάνυχτα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων 17χρονος μαθητής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα που περιείχαν καπνό αναμεμειγμένο με ακατέργαστη κάνναβη, ενώ σε έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Και στις 2 περιπτώσεις συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας οι υπεύθυνοι καθηγητές των σχολικών εκδρομών, στις οποίες συμμετείχαν οι ανήλικοι, ενώ για το ίδιο αδίκημα κατηγορούνται και οι γονείς τους.

Προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

