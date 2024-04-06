Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσης της φωτιάς 

UPDATE: 15:57
Φωτιά στη Ραφήνα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Σπάτα σύμφωνα με την πυροσβεστική. 

Η προηγούμενη είδηση

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει στα Σπάτα, κοντά στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται αποθήκη με λάστιχα και για το λόγο αυτό ο καπνός είναι πυκνός και ορατός από τη Ραφήνα αλλά και το Πικέρμι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Σπάτα
