Πέντε νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, εκ των οποίων τα τρία ιδιαίτερα σοβαρά, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί της Πάτρας, το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής.

Από αυτά ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το συμβάν της οδού Ασημάκη Φωτήλα, όπου μια νεαρή γυναίκα πήδηξε ξυπόλυτη στον δρόμο για να γλιτώσει από τον σύντροφό της, ενώ μία φίλη της την περίμενε για να την βοηθήσει.

Εντρομη η γυναίκα έβαλε τις φωνές καθώς ο σύντροφός της την χτυπούσε και την έβριζε, σηκώνοντας τη γειτονιά στο πόδι μέσα στη νύχτα.

Οι φωνές συνεχίζονταν και τελικά η κοπέλα για να ξεφύγει πήδηξε από το παράθυρό της στο πεζοδρόμιο, φωνάζοντας «Βοήθεια, φωνάξτε την αστυνομία!».

Επί τόπου έφθασαν περιπολικά και οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον δράστη ο οποίος πρόλαβε και έφυγε. Συνελήφθη όμως χθες το πρωί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα και χθες στις 3 το απόγευμα… ξαναπήγε στο σπίτι της γυναίκας και άρχισε να ζητά χρήματα (150 ευρώ) τα οποία όπως ισχυριζόταν είχε ξοδέψει στο super market.

Επί τόπου έφθασαν πάλι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι τον συνέλαβαν. Στο 2ο Α.Τ. βρέθηκε και η γυναίκα προκειμένου να καταθέσει.



