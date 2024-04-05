Τέσσερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα σε 24 ώρες

Μέσα σε 24 ώρες η τοπική αστυνομία της Πάτρας κλήθηκε να διαχειριστεί τουλάχιστον τέσσερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, εκ των οποίων τα δύο ιδιαίτερα σοβαρά.

Η μία από αυτές τις περιπτώσεις όμως είχε και συνέχεια, με τον δράστη να έχει ιδιαίτερο θράσος.

Ο άνδρα που καταγγέλθηκε συνελήφθη το πρωί και καταδικάστηκε στο αυτόφωρο σε ποινή φυλάκισης και μη επάνοδο στην οικία όπου διαμένει με την γυναίκα του.

Ο δράστης όμως όχι μόνο δεν πτοήθηκε από την δικαστική “καμπάνα” αλλά επέστρεψε στην οικία τους και την ξυλοφόρτωσε ξανά.

Η γυναίκα τον κατήγγειλε εκ νέου και οι αστυνομικοί του πέρασαν για δεύτερη φορά χειροπέδες μέσα σε λίγες ώρες. Πλέον δεν κατηγορείται μόνο για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για παραβίαση δικαστικής απόφασης.





