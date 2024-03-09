Με μηνιγγίτιδα στο νοσοκομείο Καλαμάτας μαθητής λυκείου

Κρούσμα μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε σε Λύκειο της Καλαμάτας με τον μαθητή να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σήμερα, με εργαστηριακές εξετάσεις, και αμέσως ειδοποιήθηκαν η Διεύθυνση του Σχολείου, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ο Δήμος Καλαμάτας.

Για το περιστατικό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, Γιώργος Φάβας ενημέρωσε το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας και ενημερώθηκε και ο υγειονομικός υπεύθυνος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι φάνηκαν καθησυχαστικοί, καθώς πρόκειται για ένα μεμονωμένο κρούσμα, που αντιμετωπίστηκε στο Νοσοκομείο με την προβλεπόμενη αγωγή, είναι υπό παρακολούθηση και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Τρία κρούσματα σε φοιτητές στην Πάτρα- Εμβολιασμό στο στενό τους περιβάλλον και χορήγηση χημειοπροφύλαξης από τον ΕΟΔΥ

Να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες επιβεβαιώθηκαν 3 κρούσματα στην Πάτρα, που αφορούσαν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, επρόκειτο για κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που εντοπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα σε φοιτητές σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών, και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

Τα τρία (3) από τα παραπάνω κρούσματα αφορούν φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της πόλης της Πάτρας και δηλώθηκαν στον ΕΟΔΥ κατά τη χρονική περίοδο 11/1/2024 ως σήμερα.

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η ανίχνευση 3 κρουσμάτων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου της ίδιας οροομάδας σε έναν Οργανισμό (Σχολείο, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, κ.α.) κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών συνιστά έξαρση κρουσμάτων και συστήνεται η επέκταση της χορήγησης χημειοπροφύλαξης σε ευρύτερο κύκλο από τις στενές επαφές και στοχευμένος εμβολιασμός στις στενές επαφές των κρουσμάτων.

Από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις αρμόδιες αρχές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Απέστειλε οδηγίες σχετικά με τη διερεύνηση των επαφών των κρουσμάτων και την άμεση χορήγηση χημειοπροφύλαξης.

Επιπλέον, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και εντολής από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, αύριο (Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024) το πρωί θα πραγματοποιήσει επί τόπου παρέμβαση με τη μετάβαση κλιμακίου και τη συμμετοχή των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ στην Πάτρα.

Το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει ενημερώσεις των φοιτητών που φοιτούν στα τμήματα όπου εμφανίστηκαν τα κρούσματα και θα χορηγήσει χημειοπροφύλαξη στις στενές αλλά και τις ευρύτερες επαφές των κρουσμάτων, ενώ συστήνεται στοχευμένος εμβολιασμός των στενών επαφών, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (ΕΕΕ).

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία που έχει η έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία των κρουσμάτων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Οι πολίτες και κυρίως νεαρά άτομα που έχουν κλινικά συμπτώματα συμβατά με τη νόσο (Πυρετό και εξάνθημα) πρέπει άμεσα να απευθύνονται σε Ιατρό.

Οι Ιατροί επί υποψίας μηνιγγίτιδας πρέπει άμεσα να χορηγούν θεραπεία και να παραπέμπουν σε νοσοκομείο.

Όπως επισημαίνεται από τον ΕΟΔΥ, το 2023 η επίπτωση της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου αυξήθηκε φτάνοντας σε προπανδημικά επίπεδα και εντός του έτους 2024 έχουν δηλωθεί έως τώρα στον ΕΟΔΥ συνολικά 12 κρούσματα από όλη τη χώρα

