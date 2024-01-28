Πατέρας και γιος, νεκροί στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη για τουλάχιστον 2 μήνες

Μία οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν πατέρα και τον γιο του να εντοπίζονται νεκροί στο διαμέρισμά τους, σε πολυκατοικία επί της οδού Ολύμπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι δύο άνδρες ήταν νεκροί για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε το 100 το μεσημέρι της Κυριακής, μιας που οι δύο άνδρες είχαν αρκετό καιρό να δώσουν σημάδια ζωής.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν νεκρούς τους δύο άνδρες, ηλικίας περί τα 80 και 40 ετών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής εξέτασαν το διαμέρισμα και απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στο σημείο μετέβησαν ιατροδικαστές για τη διενέργεια νεκροψίας.

Οι σοροί των δύο ανδρών θα μεταφερθούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία Διαβατών για τη διενέργεια νεκροτομής, η οποία θα δώσει “φως” στα αίτια θανάτου των δύο ανδρών.

