Στις 25 Απριλίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην Αθήνα και την Κυριακή 28 Απριλίου θα είναι ανοικτά τα μαγαζιά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Αθήνας που θα ισχύσει για την εορταστική περίοδο του Πάσχα και αυτή την αφορμή ο πρόεδρος του συλλόγου Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Μετά τα τεκμηριωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών τα οποία καταγράφουν πτώση 3% στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 για τα μικρά καταστήματα που λειτουργούν με απλογραφικά βιβλία και ύστερα από τρεις δύσκολους μήνες στο ξεκίνημα του 2024, εύχομαι και ελπίζω τούτη η εορταστική περίοδος να σημάνει την απαρχή της αύξησης της αγοραστικής κίνησης. Μια αύξηση που αναμένουμε και ευχόμαστε να επιτευχθεί όχι μόνο στις περιοχές που καταγράφουν μεγάλη τουριστική κίνηση, αλλά και στις συνοικιακές αγορές οι οποίες πρέπει να στηριχθούν από την τοπική κοινωνία. Τα καταστήματα του κέντρου και των περιφερειακών αγορών της Αθήνας περιμένουν τους καταναλωτές να κάνουν τα πασχαλινά τους ψώνια, με γεμάτα ράφια και ελκυστικές τιμές. Καλή Ανάσταση και ευτυχισμένο Πάσχα σε όλο τον κόσμο»

Το εορταστικό ωράριο

Το ωράριο που προτείνει ο σύλλογος είναι συνεχές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ από την Πέμπτη 25 Απριλίου

από την Πέμπτη 25 Απριλίου Την Κυριακή 28 Απριλίου τα εμπορικά καταστήματα του συλλόγου προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα .

τα εμπορικά καταστήματα του συλλόγου προτείνεται να λειτουργήσουν . Για τη Μεγάλη Εβδομάδα από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και Μεγάλη Πέμπτη το ωραίο που προτείνεται είναι συνεχές 9 το πρωί με 9 το βράδυ , την Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και Μεγάλη Πέμπτη το ωραίο που προτείνεται είναι συνεχές , την και το Την Κυριακή του Πάσχα την Δευτέρα και την Τρίτη τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Την Τρίτη θα είναι κλειστά λόγω μεταφοράς του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

