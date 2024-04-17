Τον πρώην σύντροφο της κατήγγειλε, για εκδικητική πορνογραφία μια 47χρονη στο Ηράκλειο.

Όπως κατήγγειλε στην Ασφάλεια Ηρακλείου η ίδια, ο 45χρονος την εκβίαζε, στέλνοντας σε φιλικό της πρόσωπο γυμνή φωτογραφία της ενώ εδώ και 1,5 χρόνο της έστελνε μηνύματα στο κινητό και την ενοχλούσε, πιέζοντας την να τα ξαναβρούν.

Παράλληλα και σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της ο πρώην της, την απειλούσε ότι θα στείλει ανάλογες φωτογραφίες και σε άλλα φιλικά της πρόσωπα.

Ο 45χρονος αναζητήθηκε και τελικά συνελήφθη, με τις Αρχές να προχωρούν και σε κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου αλλά και του ηλεκτρονικού του υπολογιστή. Να σημειωθεί ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί δικαστική απόφαση να μην την ενοχλεί καθώς επέμενε να υπάρξει επανασύνδεση.

