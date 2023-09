Πάρος: Τεχνίτης με κορωνοϊό αρνήθηκε να φύγει από σπίτι εργοδότη κάνοντάς το «γυαλιά -καρφιά» -Πάνω από 50.000 ευρώ η ζημιά Ελλάδα 18:13, 17.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης προσπάθησε να φύγει από το νησί αλλά συνελήφθη στο λιμάνι