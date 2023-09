Τρίκαλα: Καθαρίστρια είδε αίματα σε σχολική αίθουσα - Τελικά ήταν ιώδιο που έριξε στη βιασύνη του διαρρήκτης Ελλάδα 16:44, 17.09.2023 linkedin

Η καθαρίστρια έντρομη κάλεσε την Αστυνομία κάνοντας αναφορά για «αίματα και τραυματισμό στο σχολείο»