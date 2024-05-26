Η πολιτεία δεν θα επιδείξει καμία ανοχή στους δράστες της απρόκλητης επίθεσης στους εθελοντές της Πάρνηθας ξεκαθαρίζει ο Βασίλης Κικίλιας με μήνυμά του στο X.
«Δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσουν την απρόκλητη επίθεση από μια ομάδα άνανδρων νεαρών εναντίον εθελοντών μας χτες στη Δυτική Πάρνηθα που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το κράτος, Διωκτικές Αρχές και Πολιτική Προστασία, θα κάνουν τα πάντα για να τιμωρηθεί σκληρά αυτή η εγκληματική ενέργεια σε βάρος συμπολιτών μας που με αυταπάρνηση, με τα ιδανικά της αλληλεγγύης και της προσφοράς, αγωνίζονται να προστατέψουν όλους εμάς, τη φύση και την πατρίδα μας» σημειώνει ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.
«Είμαστε στο πλευρό τους και ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση. Ας το γνωρίζουν όλοι: Δεν θα επιδείξουμε καμία ανοχή» επισημαίνει.
Δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσουν την απρόκλητη επίθεση από μια ομάδα άνανδρων νεαρών εναντίον εθελοντών μας χτες στη Δυτική Πάρνηθα που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το κράτος, Διωκτικές Αρχές και Πολιτική Προστασία, θα κάνουν τα…— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) May 26, 2024
- Βρούτσης για τα επεισόδια στο Βερολίνο: «Ουδείς Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα σε νοσηλευόμενους ή σε συλληφθέντες»
- Κασσελάκης: Κουτοπονηριές που υποτιμούν τον πολίτη όσα λέει η κυβέρνηση για την ακρίβεια
- Μητσοτάκης: «Οι πολίτες να επιβεβαιώσουν την ισχυρή εντολή που έδωσαν στις εθνικές εκλογές και στην κάλπη της 9ης Ιουνίου»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.