Η πολιτεία δεν θα επιδείξει καμία ανοχή στους δράστες της απρόκλητης επίθεσης στους εθελοντές της Πάρνηθας ξεκαθαρίζει ο Βασίλης Κικίλιας με μήνυμά του στο X.



«Δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσουν την απρόκλητη επίθεση από μια ομάδα άνανδρων νεαρών εναντίον εθελοντών μας χτες στη Δυτική Πάρνηθα που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το κράτος, Διωκτικές Αρχές και Πολιτική Προστασία, θα κάνουν τα πάντα για να τιμωρηθεί σκληρά αυτή η εγκληματική ενέργεια σε βάρος συμπολιτών μας που με αυταπάρνηση, με τα ιδανικά της αλληλεγγύης και της προσφοράς, αγωνίζονται να προστατέψουν όλους εμάς, τη φύση και την πατρίδα μας» σημειώνει ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.



«Είμαστε στο πλευρό τους και ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση. Ας το γνωρίζουν όλοι: Δεν θα επιδείξουμε καμία ανοχή» επισημαίνει.

Δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσουν την απρόκλητη επίθεση από μια ομάδα άνανδρων νεαρών εναντίον εθελοντών μας χτες στη Δυτική Πάρνηθα που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.



Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το κράτος, Διωκτικές Αρχές και Πολιτική Προστασία, θα κάνουν τα… May 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.