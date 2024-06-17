Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί, με την αυτόφωρη διαδικασία, ένας αγρότης, 61 ετών, ο οποίος συνελήφθη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ως υπεύθυνος για τη φωτιά που προκλήθηκε, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, στον Μελισσουργό του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thesspress.gr, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δασικής έκτασης από αμέλεια και εμπρησμό, από αμέλεια, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών που πραγματοποιούσε ο 61χρονος με θεριζοαλωνιστική μηχανή.

Κάηκαν αρχικά ξηρά χόρτα και αγροτεμάχια, ενώ λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων (εντάσεως 4-5 μποφόρ) που έπνεαν στην περιοχή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση, αποτεφρώνοντας χόρτα, πουρνάρια και δέντρα, σε μία έκταση 2.800 στρεμμάτων.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης και εναέρια μέσα, ενώ συνέδραμαν χωματουργικά μηχανήματα του Στρατού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτών.

