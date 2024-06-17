Χανιά: 2 συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά.

Η σύλληψη έγινε εντός του πλαισίου του αυτοφώρου, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων και αφορά δυο άτομα τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, στις 15 Ιουνίου το απόγευμα «μετέβησαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα σε επιχείρηση μίνι Μάρκετ που διατηρεί 58χρονος αλλοδαπός στα Χανιά και με τη χρήση ξύλινων αντικειμένων προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον ανωτέρω αλλοδαπό και σε δυο ακόμα αλλοδαπούς (34 και 32 χρόνων) ενώ με τη χρήση πυροβόλου όπλου ένας από αυτούς προκάλεσε σωματική βλάβη στον 34χρονο».

Από την προανάκριση της Ασφάλειας προέκυψε ότι δράστες των πράξεων είναι δυο αλλοδαποί (46χρονος και 30χρονος) οι οποίοι αναζητήθηκαν και εντοπίσθηκαν σε αγροτική κατοικία σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά όπου και συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων τους. Οι συλληφθέντες είναι γνώριμοι των αρχών, και με τη βοήθεια οπτικού υλικού από τη στιγμή της επίθεσης τους στο μίνι μάρκετ η ταυτοποίηση τους ήταν άμεση και η σύλληψη θέμα χρόνου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν εισαγγελέα Πλημ/κων Χανίων ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.