Απορριπτική είναι η εισαγγελική πρόταση στο αίτημα της υπεράσπισης του 52χρονου Λαρισαίου να αρθεί η προσωρινή κράτηση και να αντικατασταθεί με όρους που θα όριζαν οι δικαστικές αρχές.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα εκ νέου ενώπιον της Ανακρίτριας που ερευνά την υπόθεση, με την υπεράσπισή του -με πολυσέλιδο υπόμνημα- να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης.

Η πρόταση της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας, βασιζόμενη -σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία»- και στην ιατροδικαστική έκθεση που περιγράφει τα χτυπήματα της 44χρονης συζύγου, είναι απορριπτική, αλλά η τύχη του αιτήματος του 52χρονου θα κριθεί οριστικά από τη Διάταξη που αναμένεται να εκδώσει η Ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.

Ο 52χρονος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου, καθώς σε μία από τις σπάνιες σε τοπικό επίπεδο περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, αλλά και για απειλή σε βάρος της συντρόφου του, κατ’ εξακολούθηση. Η βιαιότητα της επίθεσης που δέχθηκε η 44χρονη από τον 52χρονο σύζυγό της σημειωνόταν στην ιατροδικαστική έκθεση, καθώς τα χτυπήματα, μεταξύ άλλων, προκάλεσαν «αλλοίωση των χαρακτηριστικών προσώπου».

Όπως είναι γνωστό, ο 52χρονος, στις 4 τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου 2023, χτυπώντας τη 44χρονη σύζυγό του, της προκάλεσε βαρύτατες κακώσεις, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική, με αποτέλεσμα η μητέρα δύο ανήλικων παιδιών να παραμένει επί ημέρες νοσηλευόμενη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Κατά την απολογία του ο 52χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί τις πράξεις του, δηλώνοντας, ωστόσο, πως «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση», αποδίδοντας την αντίδρασή του «σε βρασμό ψυχής». Εξηγήσεις που δεν έγιναν πιστευτές, με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος και με την υπεράσπισή του να υποβάλει το αίτημα της άρσης της κράτησης και της αντικατάστασης με όρους (περιοριστικοί) που θα όριζαν οι δικαστικές αρχές.

Τα πολλαπλά, ωστόσο, χτυπήματα που δέχθηκε η 44χρονη (σ.σ. περιγράφονται αναλυτικά στην ιαιατροδικαστική έκθεση), ο αριθμός των πληγμάτων, η ένταση και η επαναληπτικοτητα τους «που αποδεικνύουν ανθρωποκτόνο δόλο» φαίνεται πως ελήφθησαν υπόψη από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, η οποία απέρριψε το αίτημα του 52χρονου.

Υπενθυμίζεται πως στην ιατροδικαστική έκθεση περιγράφεται λεπτομερώς η «πολλαπλότητα» των βαριών σωματικών βλαβών που υπέστη η 44χρονη σε κεφαλή, θώρακα και κοιλία, εντάσσοντάς την στην κατηγορία των «πολυτραυματιών», σημειώνοντας, μάλιστα, πως για την αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη θα απαιτηθεί «μακροχρόνια αποθεραπεία».

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται, επίσης, και η έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το σπίτι του ζεύγους μετά τον ξυλοδαρμό.

