Για τις 9 Σεπτεμβρίου 2024 αναβλήθηκε από το ΜΟΕ η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη

Για τις 9 Σεπτεμβρίου 2024 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό τού άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, καταδικασμένου πρωτόδικα σε κάθειρξη 12 ετών για βιασμό δύο αγοριών το 2015. Ο καλλιτέχνης έχει αθωωθεί για τις κατηγορίες για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός 18χρονου, και είναι ελεύθερος με αναστολή που του χορήγησε το δικαστήριο.

Η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, η οποία σήμερα αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων, θα διεξαχθεί με κατηγορητήριο που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις δύο υποθέσεις για τις οποίες καταδικάστηκε αλλά και τη μία από τις δύο αθωωτικές αποφάσεις μετά από έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας Εφετών.

Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, η Εισαγγελία Εφετών έκρινε πως η υπόθεση του 16χρονου πρέπει να επανεξεταστεί αλλά και ότι το ΜΟΕ θα πρέπει να κρίνει και αν η ποινή που επιβλήθηκε στον καλλιτέχνη για τις δύο υποθέσεις του 2015 είναι χαμηλή, όπως θεώρησε η εισαγγελέας Εφετών που άσκησε την έφεση.

Έτσι, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί στο εφετείο με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά ως προς την ποινική μεταχείρισή του.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, μετά από 17 μήνες προσωρινής κράτησης, καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2022, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (4 προς 3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων, στην Αθήνα και την Επίδαυρο, το 2015.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα αθώο τον καλλιτέχνη για τον βιασμό ενηλίκου το 2018 και κατά πλειοψηφία (5 προς 2) και για τον βιασμό 16χρονου ανηλίκου το 2011. Σημειώνεται, ότι το φερόμενο θύμα της υπόθεσης του 2018 δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο για να καταθέσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

