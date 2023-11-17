Διάρρηξη σε κεντρικό κατάστημα πώλησης κινητών τηλεφώνων στη Λεωφόρο Κηφισίας τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Αποκλειστικό βίντεο ντουκουμέντο φέρνει στη δημοσιότητα η τηλεόραση του ΣΚΑΪ από τη στιγμή της διάρρηξης κεντρικού καταστήματος πώλησης κινητών τηλεφώνων στην Λεωφόρο Κηφισίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους ανοίγουν το ρολό του καταστήματος εντός 2,5 λεπτών. Οι δύο άνδρες κρατώντας ένα τελάρο στο χέρι καταφέρνουν και αδειάζουν όλες τις προσθήκες με τα κινητά τηλέφωνα.

«Οι δράστες πήραν 70 κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ»

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, Κώστα Χαροκόπο, «το συμβάν έγινε στις 2:05 τα ξημερώματα, ήχησε ο συναγερμός και η αστυνομία ήρθε σε μόλις 15 λεπτά».

«Οι δράστες πήραν 70 κινητά τηλέφωνα και ταμπλετ, ευτυχώς οι συσκευές είναι όλες ασφαλισμένες» δήλωσε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι».

«Είχαν παρκάρει το αυτοκίνητό τους ακριβώς μπροστά από το κατάστημα και όποιος περνούσε με το ΙΧ του έβλεπε μόνο ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο, οι δύο δράστες ήταν σκυμμένοι και προσπαθούσαν να ανοίξουν το ρολό και με αυτόν τον τρόπο δεν έγιναν αντιληπτοί», πρόσθεσε ο ίδιος.

