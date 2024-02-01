Του Γιάννη Ανυφαντή

Επιστολή προς τους 300 βουλευτές απέστειλε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν όψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια έως σήμερα το βράδυ στη Βουλή.

Στην επιστολή επτά σελίδων, που υπογράφεται από τον αρχιγραμματέα Ιωάννη Καραμούζη, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τους προβληματισμούς της και τάσσεται κατά του νομοσχεδίου, παρουσιάζοντας συνολικά 8 διαστάσεις της δημόσιας σφαίρας, στις οποίες η εκκλησία δίνει τις δικές της απαντήσεις.

Ειδικότερα, στην επιστολή αναφέρεται: «Το νομοσχέδιο καταργεί την πατρότητα και τη μητρότητα, ουδετεροποιεί τα φύλα στο πλαίσιο της σχέσης γονέων και παιδιών, μετατρέπει τους γονείς από πατέρα και μητέρα σε ουδετερόφιλους κηδεμόνες και τοποθετεί τα δικαιώματα ομοφυλόφιλων ενηλίκων πάνω από τα συμφέροντα των μελλοντικών παιδιών, που θα επιτρέψει να έχουν ως γονείς ομόφυλα ζευγάρια και θα μεγαλώσουν χωρίς πατέρα ή μητέρα, σε ένα περιβάλλον σύγχυσης των ρόλων των δύο φύλων».

Σε ό,τι αφορά την παρένθετη κύηση, στην επιστολή υποστηρίζεται: «Ενώ προβλήθηκε ότι το νομοσχέδιο σιωπά και δεν επιτρέπει την παρένθετη κύηση υπέρ ζευγαριών ανδρών, προβλέπονται αντιφατικές ρυθμίσεις ότι θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα η απόκτηση παιδιών με παρένθετη κύηση, εάν καταχωρίσθηκε σε αλλοδαπό κράτος που την επιτρέπει».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρμόδιες επιτροπές την ερχόμενη Δευτέρα και θα έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια στις 14 και 15 Φεβρουαρίου.

Δείτε την επιστολή:

Πηγή: skai.gr

