Εκταση παίρνει το θέμα με τον υπάλληλο του υπουργείου Πολιτισμού στη Νίσυρο που καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου.

Περισσότερα από έξι φαίνεται να είναι τα παιδιά που φέρονται να έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του 50χρονου αρχαιοφύλακα καθώς, μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας του αλλοδαπού πατέρα για ασέλγεια σε βάρος 10χρονου παιδιού του - οι πληροφορίες θέλουν και άλλα παιδιά να ανοίχθηκαν και να κατήγγειλαν κακοποίηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι», ο πατέρας κατήγγειλε ότι το παιδί του 10 ετών κακοποιήθηκε σεξουαλικά.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι το περιστατικό καταγγέλθηκε σε μετεγενέστερο χρόνο και για το λόγο αυτό δεν κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου για τον φερόμενο ως δράστη. Επίσης οι γονείς του παιδιού βρίσκονται αντιμέτωποι με απέλαση, καθώς έχουν λήξει τα σχετικά τους έγγραφα.

«Τα παιδιά άρχισαν να μιλάνε»

Ο διευθυντής του Γυμνασίου – Λυκείου Νισύρου, Γιάννης Κουλάκης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ανέφερε ότι ανάμεσα στα φερόμενα ως θύματα περιλαμβάνονται και παιδιά, μαθητές γυμνασίου.

«Ξεπεράστηκαν φόβοι και ντροπές και άρχισαν να μιλάνε» ανέφερε, σημειώνοντας ότι κοιτάνε την αλήθεια κατάματα και την αντιμετωπίζουν.

Κλιμάκιο με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό βρίσκεται από χθες στο νησί και συζητά με γονείς και παιδιά.

Εν τω μεταξύ, σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, ο 50χρονος αρχαιοφύλακας που κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικου αγοριού στη Νίσυρο.

Παράλληλα διατάχθηκε διοικητική έρευνα σε βάρος του. Η υπόθεση ερευνάται από τις Αστυνομικές και τις Εισαγγελικές Αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Πηγή: skai.gr

