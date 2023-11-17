kataggelies@skai.gr: Ακατάλληλες αίθουσες σε δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω - Δείτε βίντεο

Ένα μισογκρεμισμένο κτίριο από τον σεισμό του 2019 βρίσκεται ανάμεσα σε ένα δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω με τα παιδιά που φοιτούν να διατρέχουν κίνδυνο.

Γονείς των μαθητών προέβησαν σε καταγγελία στον ΣΚΑΙ καθώς όπως λένε «δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση».

Μάλιστα ο κ. Νίκος γονιός μαθητή δήλωσε πως έχουν γίνει πολλές κινητοποιήσεις χωρίς όμως κάποια ανταπόκριση «Έχουμε στείλει μέχρι και επιστολή στον πρωθυπουργό, δεν έχει γίνει κάτι όμως».

«Το μισό σχολικό συγκρότημα δεν λειτουργεί»

«Ο χώρος είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος για τα παιδιά μας, το μισό σχολικό συγκρότημα δεν λειτουργεί. Τα παιδιά δεν έχουν τουαλέτες, δεν έχουν αμφιθέατρο, όταν θέλουν να πάνε στην τουαλέτα πρέπει να περάσουν μέσα από το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ας μας πει κάποιος ποια είναι η κατάσταση του κτιρίου; Τι ακριβώς συμβαίνει; Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η τραγική κατάσταση. Τα παιδιά δεν έχουν βασικές αίθουσες», είπε και συμπλήρωσε

«Δεν έχουν έρθει να πάρουν ούτε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται σε άθλια κατάσταση να αποκλειστεί. Το κτίριο αυτό παραμένει ανοιχτό με κίνδυνο για τα παιδιά μας»

