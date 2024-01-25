Κάτω Αχαΐα: Νύχτα με πυροβολισμούς – Τραυματίστηκε 43χρονος

Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στην Κάτω Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σπίτι της περιοχής, όπου διαμένει ένας 43χρονος αλλοδαπός.
Συγκεκριμένα, το σπίτι προσέγγισε ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας άγνωστος άνδρας. Σε κάποια στιγμή ο άνδρας, εντοπίζοντας τον 43χρονο αλλοδαπό να επιστρέφει σπίτι του, έβγαλε πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί.
Αποτέλεσμα ήταν ο 43χρονος να τραυματιστεί στη μέση από τις σφαίρες και αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών.
