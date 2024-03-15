Περισσότερες από 41.000 δηλώσεις υποβλήθηκαν από εργαζόμενους συνταξιούχους μόλις τις πρώτες 18 ημέρες αφότου ενεργοποιήθηκε η σχετική πλατφόρμα από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε μία ένδειξη ότι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού καθεστώτος για τους συνταξιούχους που απασχολούνται ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων είναι ήδη περίπου 17% μεγαλύτερος σε σύγκριση με τα τέλη του περασμένου έτους, πριν καταργηθεί δηλαδή η παρακράτηση του 30% της σύνταξης.

Στην πράξη, η σημαντική αύξηση των δηλωμένων απασχολούμενων συνταξιούχων δείχνει ότι η μεταρρύθμιση σε πρώτη φάση πετυχαίνει τους τρεις κύριους στόχους της: την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας συνταξιούχων, την παροχή κινήτρων σε καταρτισμένους «απόμαχους» ώστε να επιστρέψουν στις «επάλξεις» συνεισφέροντας στην οικονομική δραστηριότητα και την αύξηση των εσόδων του κράτους μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, με χαμηλότερους συντελεστές.

Με το νέο καθεστώς, οι συνταξιούχοι που παραμένουν ενεργοί στην αγορά ως μισθωτοί καταβάλλουν μόνον 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους υπέρ του e-ΕΦΚΑ, δίχως να υφίστανται οποιαδήποτε παρακράτηση από τη σύνταξη. Ορισμένες κατηγορίες μάλιστα, όπως άτομα με αναπηρία και πολύτεκνοι, δικαιούνται υπό προϋποθέσεις να εξαιρεθούν από την πληρωμή του πόρου υπέρ του e-ΕΦΚΑ.

Αυτό συνεπάγεται επιπλέον έσοδα για τον κάθε εργαζόμενο συνταξιούχο, που μπορεί να φθάσουν έως 3.500 ευρώ ετησίως.

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισήμαναν ότι τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται προτού καν συμπληρωθούν τρεις εβδομάδες από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση της βελτίωσης όλων των δεικτών, ώστε να επιτευχθούν οι πολύπλευροι στόχοι της μεταρρύθμισης.

