Καταγγελία στον ΣΚΑΪ έκανε μία γυναίκα κάτοικος του Ελληνικού σχετικά με περιστατικό παράνομης αλιείας.

Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα κατήγγειλε μέσω του kataggelies@skai.gr πως στην παραλία του Αγίου Κοσμά άνδρας ψαρεύει παράνομα εδώ και τέσσερα χρόνια και έπειτα πουλάει τα ψάρια.

Η ίδια έστειλε αποκαλυπτικό βίντεο στο οποίο φαίνονται τα επικίνδυνα παραγάδια και δίχτυα για τους λουόμενους.

«Κάθε Σαββατοκύριακο ερχόμαστε και ψαρεύουμε με τον σύζυγό μου, τα τελευταία 4 χρόνια αυτός ο κύριος ρίχνει δίχτυα, παραγάδια και μετά πουλάει τα ψάρια, χωρίς αποδείξεις», είπε αρχικά.

«Ο ίδιος μας προσέγγισε και μας είπε ότι δεν κλέβει κανέναν, όμως αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο για όσους θέλουν να κολυμπήσουν», τόνισε.

«Έχουμε ειδοποιήσει δύο φορές το λιμενικό και μας είπαν ότι δεν είχαν σκάφος ώστε να έρθουν».

Πηγή: skai.gr

