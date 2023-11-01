Και νέα ανατροπή ανέκυψε στην δικαστική πορεία της πολύκροτης υπόθεσης δολοφονίας της 43χρονης Ρουμάνας Aciu Flopjca – Aurica του Vasile, μητέρας τριών παιδιών με κατηγορούμενο τον 54χρονο υπήκοο Αλβανίας Ζoto Jani του Aleksander που από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του στο ιδιαζόντως ειδεχθές έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική» τον Ιούλιο συνελήφθη στην Γερμανία ο Πακιστανός που όπως προέκυψε από παλαμικό αποτύπωμα ήταν ο δράστης της δολοφονίας

Ο Πακιστανός συνελήφθη ειδικότερα στην Γερμανία για κλοπή σε κατάστημα και μετά από έρευνα ταυτοποιήθηκε το αποτύπωμα ενώ ανακρινόμενος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την άτυχη μάνα.

Τον Απρίλιο του 2023 είχε αποκαλύψει εξάλλου η «δημοκρατική» ότι η μη εμπλοκή του 54χρονου είχε προκύψει και από άλλα στοιχεία που επιβεβαίωσε εξάλλου και η συνήγορός του κ.. Γιάννα Παναγοπούλου.

Ο κατηγορούμενος έχει αφεθεί ήδη ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, κατόπιν όμοιας εισήγησης του Εισαγγελέα της έδρας και σε ικανοποίηση αιτήσεως αναστολής της ποινής του.

Ο 54χρονος, είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο του 2015 σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, ποινή φυλάκισης 3 ετών και 5 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και μόλις πρόσφατα προέκυψαν νέα στοιχεία ότι δεν διέπραξε τον φόνο για τον οποίο κατηγορήθηκε και στιγματίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπαστυνόμος Β’ κ. Μιχάλης Σπανάκης, επικεφαλής του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών της Β’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου ενεχείρισε αρμοδίως στην Διεύθυνση Ασφαλείας της Κω και από εκεί διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών της Κω, στοιχεία από την ταυτοποίηση αποτυπωμάτων (δακτυλοσκόπηση) που ελήφθησαν από το μπάνιο στο οποίο βρέθηκε νεκρή από μαχαιρώματα το θύμα.

Προέκυψε συγκεκριμένα ότι δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν από πλακάκια του μπάνιου, δίπλα στο άψυχο σώμα της 43χρονης, ανήκουν με απόλυτη βεβαιότητα σε έναν Πακιστανό, ο οποίος διέμενε με ομοεθνείς του σε διαμέρισμα ορόφου στην πολυκατοικία, όπου διεπράχθη το έγκλημα!!

Στην προηγούμενη δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, που αναβλήθηκε για κρείσσονες αποδείξεις, ο αστυνομικός είχε επιπροσθέτως καταθέσει ότι δεν μπορεί το συγκεκριμένο έγκλημα να έγινε από τον κατηγορούμενο μέσα σε 6 λεπτά και συγκεκριμένα από την 01.38 που αναχώρησε από την εργασία του σε φούρνο και την 01.44 όταν τηλεφώνησε για να ενημερώσει για το έγκλημα τις Αρχές.

Το Δικαστήριο είχε παραγγείλει να εξεταστεί το υλικό από τις κάμερες του ζαχαροπλαστείου όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος μέχρι τον τόπο του εγκλήματος και περαιτέρω να γίνει άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών κλήσεων που έγιναν σε κινητά τηλέφωνα.

Από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (7ο Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων) υποβλήθηκε αρμοδίως έτσι έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, επιβεβαιωτική των ισχυρισμών του κατηγορούμενου και προκύπτει ότι τηλεφωνούσε στην σύντροφό του και ότι δεν δικαιολογείται να έχει διαπράξει το έγκλημα την ώρα που φέρεται να τελέστηκε, καθώς ήταν στην εργασία του!

Το ιστορικό της υπόθεσης:

Την 14η Απριλίου 2014 και περί ώραν 13.54 ειδοποιήθηκε το Τμήμα Ασφαλείας Κω από το Αστυνομικό Τμήμα της Κω ότι μια γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή στην περιοχή Πλατάνι. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο περί ώραν 14.00, όπου τους ανέμενε ο 54χρονος, ο οποίος τρεμάμενος, φώναζε: «Την σφάξανε ρε παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω, ποιος το έκανε ρε παιδιά»!

Ο 54χρονος οδήγησε τους αστυνομικούς στην οικία του, όπου εντός του μπάνιου υπήρχε το πτώμα της 43χρονης. Το πτώμα βρισκόταν σε ύπτια θέση, ήταν γυμνό από την μέση και κάτω και το εσώρουχό της τραβηγμένο στο ύψος των γονάτων και έφερε μία εγκάρσια τομή μήκους οκτώ με δέκα εκατοστά περίπου στην περιοχή του αιδοίου, ένα τραύμα από τέμνον όργανο στην περιοχή της καρωτίδας και μία τομή στην εξωτερική πλευρά του αριστερού στήθους.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του διαμερίσματος, ούτε στην μπαλκονόπορτα του σαλονιού και ότι το κλειδί του σπιτιού ήταν πάνω στην εξωτερική πλευρά της πόρτας, η οποία ήταν ανοιχτή.

Ο 54χρονος υποστήριξε ότι ο ίδιος με τα κλειδιά του άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, όπως και την μπαλκονόπορτα, η οποία ήταν κλειστή αλλά όχι κλειδωμένη. Ισχυρίστηκε ότι άνοιξε την μπαλκονόπορτα, ζητώντας βοήθεια από τους γείτονες.

Ο 54χρονος, που βρισκόταν προηγουμένως σε ζαχαροπλαστείο-παρασκευαστήριο, στο οποίο εργάζεται, σε μικρή απόσταση από τον τόπο του εγκλήματος, προέβαλε άλλοθι. Ο εργοδότης του επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στην εργασία του, ενώ το ίδιο προέκυψε από την έρευνα των καμερών ασφαλείας του καταστήματος, αλλά και την εξέταση υπαλλήλων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του επέμειναν στο γεγονός ότι από τις έρευνες που διενεργήθηκαν προέκυψε ότι στον χρόνο που έγινε το έγκλημα ο ίδιος ήταν στην εργασία του, ενώ παραπέρα υποστήριξαν ότι ο φονιάς κυκλοφορεί ελεύθερος καθώς και από τις έρευνες DNA δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος του, ενώ βρέθηκε σε νύχι, στο δεξί χέρι και στο παντελόνι του θύματος γενετικό υλικό από άγνωστο άνδρα.

Στον χώρο της κουζίνας βρέθηκε ένα μαχαίρι κοπής ψωμιού, μήκους 31 εκατοστών, το οποίο ήταν τοποθετημένο μέσα σε ποτήρι μαζί με άλλα πλυμένα μαχαιροπίρουνα και το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έφερε πέριξ του σημείου στο οποίο ενώνεται η λάμα με την χειρολαβή, αποξηραμένο αίμα καθώς και δερματικό ιστό στα δόντια του.

Σύμφωνα με καταθέσεις γειτόνων, άκουσαν φωνές (στα Ρουμάνικα…) και έκκληση για βοήθεια από το συγκεκριμένο διαμέρισμα γύρω στη μία το μεσημέρι και λίγα λεπτά αργότερα (γύρω στη μία και μισή), εμφανίστηκε συγκλονισμένος και τρεμάμενος ο σύντροφός της, λέγοντας ότι τη βρήκε σφαγμένη.

