Άγνωστος μαχαίρωσε άνδρα στο κέντρο της Αθήνας - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Στον ευαγγελισμό μεταφέρθηκε αντρας ο οποίος μαχαιρώθηκε από άγνωστο σήμερα το πρωί.
Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες ο αντρας τραυματισμένος μπήκε σε κατάστημα στην συμβολή των οδών Μάρνη και Αβερωφ σήμερα στις 9:25 ζητώντας βοήθεια.
Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας είναι τοξικομανής
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.