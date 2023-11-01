Άγνωστος μαχαίρωσε άνδρα στο κέντρο της Αθήνας - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στον ευαγγελισμό μεταφέρθηκε αντρας ο οποίος μαχαιρώθηκε από άγνωστο σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες ο αντρας τραυματισμένος μπήκε σε κατάστημα στην συμβολή των οδών Μάρνη και Αβερωφ σήμερα στις 9:25 ζητώντας βοήθεια.

Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας είναι τοξικομανής

Πηγή: skai.gr

